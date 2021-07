Os atletas foram avisados pelo Comité Olímpico Internacional (COI) para não se abraçarem no pódio, aquando do momento da consagração dos vencedores das provas, uma vez que tais celebrações vão contra a conduta de prevenção da covid-19.

Ainda este domingo, os nadadores dos Estados Unidos, Canadá e Austrália que competiram nos 4x100 metros abraçaram-se no final da prova, como forma de celebrar as vitórias, tal como aconteceu entre os compatriotas norte-americanos Chase Kalisz e Jay Literland, medalhados da prova individual de 400 metros livres.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, numa intervenção rígida, o COI avisou os atletas para permanecerem no seu lugar no pódio e manter a distância dos outros medalhados.

“Pedimos a todos que obedeçam às regras”, disse o porta-voz do COI, Mark Adams. “É obrigatório, tanto para o desporto como para todos os envolvidos", sublinhou, explicando que o gesto "envia uma mensagem forte".

“Por favor, sigam os manuais. Entendemos que há entusiasmo e percebemos os atletas, mas infelizmente tivemos que tornar as regras mais rígidas. Estas mensagens são passadas constantemente, não apenas para os atletas. É do nosso interesse e do interesse de todos", rematou.

No entanto, também no domingo o COI relaxou nas medidas que dizem respeito ao uso de máscaras passando a permitir que os atletas que sobem ao pódio a possam tirar durante 30 segundos para fotografias.