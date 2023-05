O Benfica está a 90 minutos de carimbar o 38.º título da sua história. As contas são fáceis de fazer: uma vitória garante o título e até o empate poderá servir para os comandados de Roger Schmidt.

Decidir o título na última ronda até nem é novo para o Benfica, já que esta é a 16ª vez que passam por este 'cenário'. Até ao momento as contas têm corrido bem aos encarnados e há quem não duvide que assim continue a ser.

Há quatro temporadas, concretamente em 2018/2019, o Benfica passou por idêntica situação. Lutava pelo título com o FC Porto, tal como agora, e chegava à última ronda a depender de si próprio. O adversário era o mesmo, o Santa Clara. A diferença era que na altura os açorianos não tinham descido de divisão, ao contrário da presente época.

Independentemente da situação do adversário, nada muda. Pelo menos essa é a opinião de Jonas. O avançado brasileiro que deixou saudades na Luz recordou ao SAPO24 o jogo dessa altura e lança o deste sábado.

"Não vão falhar. O grupo sonha com isto desde o início. Deixei muitos amigos aí e tenho falado com alguns, a confiança é muita", começou por dizer o brasileiro, recordando então o embate de 2019.

Se há alguém que merece esta alegria é o Rui Costa. Montou um grande grupo, jogadores e equipa técnica Jonas

"Estávamos também confiantes. Jogávamos em casa, sabíamos que não podíamos desiludir os adeptos e também nós queríamos muito vencer. Agora é igual. Todos sabem que os jogadores jogam pelos adeptos, pelo clube que representam, mas também eles querem ganhar. Quando chega o momento, ninguém quer perder. Sendo o último jogo, sabendo que dependem apenas deles, então é sempre mais fácil. É só pensar nos 65 mil que vão estar na Luz e nos milhões espalhados por todo o mundo. O título será fácil", disse o brasileiro, que, contudo, não esquece o adversário.

"Sei que o Santa Clara já desceu de divisão, mas isso não quer dizer nada. Muito vão pensar que eles não vão fazer nada, vão apenas aparecer em campo. Errado! É muito mais fácil jogar assim, sem pressão. Eles não têm nada a ganhar ou perder, vão jogar o jogo pelo jogo e muitos jogadores vão querer mostrar algo. Ninguém quer jogar uma segunda divisão, assim eles têm a última oportunidade de mostrar algo. Não vai ser fácil, nada, mas o Benfica tem tudo para vencer", referiu.

Jonas ainda recorda os tempos que passou de águia ao peito, reconhece que o Benfica é "um dos amores" da sua vida e não esquece o agora presidente Rui Costa.

"Foi um dos que mais me ajudou no Benfica, é um grande amigo. Fico satisfeito por ele, também. Se há alguém que merece esta alegria é ele. Montou um grande grupo, jogadores e equipa técnica. O treinador que foi buscar tem feito um grande trabalho, foram escolhas muito acertadas e o Benfica tem tudo para ter sucesso nos próximos anos. Importante é regressar aos títulos este ano, mas tenho a certeza que os próximos também vão ser de grande sucesso", salientou o antigo avançado, que destaca os jogadores que podem ser decisivos neste confronto com o Santa Clara.

"Gonçalo Guedes está lesionado? Que pena, joguei ainda com ele no Benfica, quando subiu à equipa principal, tem um talento incrível, oxalá fique na próxima temporada. Há também o Gonçalo Ramos. Parecido comigo? Só se for nos golos, se eu marquei alguns, ele também. É um grande jogador, um goleador, gosto muito. Vou torcer para que marque já neste sábado, mas se não for ele, outro. Até o Vlachodimos, basta um golo", disse.

O Benfica sofreu com o Mundial e com jogos de seleções, os jogadores surgiram mais cansados e menos competitivos, mas é normal. O importante é que agora o Benfica só depende de si e tenho a certeza que nada vai falhar Jonas

O título será decidido na última ronda, tal como em quase 40% das edições até ao momento. Jonas, no entanto, já esperava que o mesmo estivesse entregue ao seu Benfica.

"O campeonato português é muito complicado. Benfica, FC Porto e Sporting são sempre os favoritos, mas há outros clubes muito competitivos. Há equipas muito boas, que ganham muitos pontos aos clubes que aí chamam de grandes, é normal que depois o campeonato se dispute nas últimas jornadas, mas este ano pensei que o Benfica vencesse mais cedo, por tudo o que fez no início. Não por alguma falta de competitividade, mas sim por tudo o que fizeram esta época. Mas é verdade que o Benfica não é o único clube a jogar bem e a vencer e há momentos menos bons na época. O Benfica sofreu com o Mundial e com jogos de seleções, os jogadores surgiram mais cansados e menos competitivos, mas é normal. O importante é que agora o Benfica só depende de si e tenho a certeza que nada vai falhar", salientou o brasileiro, que já sonha com a festa no Marquês de Pombal.

Jonas, além do presente campeonato, tem também confiança no futuro dos encarnados. Sabe que será difícil segurar todos os bons jogadores, mas acredita que tudo será superado.

"Há muitos anos que o Benfica faz bons negócios. Lembro-me do Rúben, do João [Félix], de muitos, mas conseguiram sempre dar a volta. O clube tem um scouting muito bom, seja em Portugal ou pelo mundo fora. Todos querem jogar no Benfica, sabem que é um clube que forma bem e que ajuda a outros voos. Infelizmente o campeonato português não pode rivalizar com o de Espanha ou Inglaterra, por exemplo, mas os jogadores jovens sabem que o Benfica pode ajudá-los. Por isso não tenho dúvidas que mesmo que o Benfica perca alguns jogadores, que é natural, vai dar a volta por cima. Tenho a certeza que o projeto do Rui Costa vai dar muitas alegrias aos adeptos", concluiu.