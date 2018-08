A ausência do goleador do Benfica Jonas foi hoje confirmada na convocatória do Benfica para a receção deste sábado ao Sporting, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'leões', o treinador do Benfica tinha já anunciado que Jonas, com uma cervicalgia, não integraria a convocatória, o mesmo acontecendo com Castillo, com uma microrrotura no gêmeo interno da perna direita, e com Krovinovic e Ebuehi, que recuperam de cirurgias.

De resto, Rui Vitória repete a convocatória dos encontros com o Boavista (2-0), para a segunda jornada da I Liga, e com o PAOK (1-1), da primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões.

Lista dos 20 futebolistas convocados pelo Benfica:

- Guarda-redes: Svilar e Odysseas.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Cervi, Salvio, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson.

- Avançados: Seferovic e Ferreyra.