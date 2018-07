O futebolista argentino Jonathan Silva, emprestado pelo Sporting ao Leganés, expressou hoje vontade em prolongar o vínculo com o clube espanhol, que tem opção de compra no final da época.

“No negócio, tudo foi importante. Da parte dos dirigentes, da equipa técnica, da nossa parte. Fez-se a transferência e esperamos que não seja um empréstimo, mas algo a longo prazo”, disse o lateral, na apresentação.

O jogador, de 24 anos, lembrou que já conhecia o treinador Mauricio Pellegrino, com quem trabalhou quando esteve na equipa argentina dos Estudiantes, e deixou muitos elogios à Liga espanhola.

“Sabemos que é um dos campeonatos mais fortes do mundo, juntamente com o inglês e o italiano. Agora, é tempo de me adaptar, estar concentrado e atento”, acrescentou Jonathan Silva, que esteve metade da última época cedido à Roma.

No Sporting, equipa que representou até dezembro do ano passado e pela qual fez 15 jogos, seis na Liga, o lateral referiu ter sido opção algumas vezes.

“Depois de ser campeão no Boca (Juniors), nos primeiros seis meses no Sporting alternei jogos com o (Fábio) Coentrão. Em novembro, tive uma pequena desgraça, ao lesionar-me no joelho. Estive seis meses em recuperação, fui para a Roma com a opção de compra, mas não tive minutos suficientes para ficar”, justificou.

Jonathan Silva chegou ao Sporting em agosto de 2014, proveniente do Estudiantes e, sem espaço no clube português, foi emprestado ao Boca Juniors em 2016, regressando a Alvalade no início da última época e até novo empréstimo, à Roma.