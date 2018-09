O ciclista português Joni Brandão (Sporting-Tavira) assumiu a solo o 'ranking' da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais (APCP) depois de um mês de agosto em que foi segundo na Volta a Portugal.

Joni Brandão liderava em conjunto com o campeão português de fundo e de contrarrelógio Domingos Gonçalves (Rádio Popular-Boavista), mas o segundo lugar na geral da Volta deixou-o isolado na frente.

O ciclista do Sporting-Tavira tem 1177 pontos, com o espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta, a subir para o segundo lugar, com 955, e Gonçalves a cair para terceiro, com 877.

O espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano-Uli) é quarto com 839, enquanto Edgar Pinto (Vito-Feirense-Blackjack) fecha o ‘top 5′ com 811.

No ‘ranking’ por equipas, a Sporting-Tavira também lídera, com 2388 pontos, seguida da Aviludo-Louletano-Uli, com 2.270, e a W52-FC Porto, com 2.244, é terciera, snedo que a Rádio Popular-Boavista tem 1.931 e é quarta, e a Efapel quinta com 1.502.