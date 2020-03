Braz, campeão europeu por Portugal em 2018, bateu, numa votação dos especialistas da Futsal Planet, Marquinhos Andrade, selecionador do Brasil, e Sergey Skorovich, que lidera a Rússia.

A ‘equipa das quinas’ ficou em segundo no ‘ranking’ das seleções, atrás do Brasil, e à frente da Espanha, por apenas dois pontos.

O Sporting, vencedor da Liga dos Campeões em 2019, foi eleita a segunda melhor equipa do ano, atrás dos espanhóis do FC Barcelona e à frente dos brasileiros do Carlos Barbosa, com o treinador dos ‘leões’, Nuno Dias, a ser escolhido como segundo melhor do mundo, batido por Andreu Plaza (FC Barcelona), e à frente de Kaká (Kairat Almaty) e de Joel Rocha, do Benfica.

O Benfica tem duas jogadoras no ‘top-3’, com Ana Catarina Pereira, que venceu em 2018, a ser considerada a segunda melhor guarda-redes, e Fifó a terceira melhor jogadora.

O brasileiro Guitta, do Sporting, foi escolhido como terceiro melhor guarda-redes, com o seu colega de equipa Hugo Silva a ser o sétimo melhor jovem jogador.

O também brasileiro Ferrão, que joga no FC Barcelona, foi considerado o melhor jogador do mundo, sucedendo ao português Ricardinho, que tinha vencido as últimas cinco edições.

“Distinção é importante para valorização do futsal português”

“Esta distinção é importante para valorização do futsal português. Vencer em dois anos consecutivos e ter este reconhecimento é sinal de que o trabalho desenvolvido tem vindo a dar frutos”, disse, citado na página da Federação Portuguesa de Futebol.

“Este é um prémio individual que muito me honra, mas é mais um prémio muito representativo de tudo o que tem sido desenvolvido no futebol nacional. Sou o selecionador e coordenador de toda a estrutura e este prémio reflete a preocupação e o trabalho de desenvolvimento efetuado com todo o futsal desde as escolinhas aos seniores, no masculino e no feminino. O que evidencia esse trabalho, reforço, é o número de nomeações que o futsal português teve. É uma honra enorme, um grande orgulho e satisfação ser selecionador nacional”, referiu.

Jorge Braz salientou ainda os lugares de destaque entre os melhores treinadores – Nuno Dias (segundo) e Joel Rocha (sexto), além de Ana Catarina Pereira ter sido considerada a segunda melhor guarda-redes, e Fifó a terceira melhor jogadora.

Portugal e Sporting ficaram na segunda posição entre as seleções e as equipas, respetivamente.

(Notícia atualizada às 16:16)