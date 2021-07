Depois dos desabafos, as respostas. Após a conquista da medalha de bronze na categoria de -100kg em Tóquio, Jorge Fonseca acusou a Puma e a Adidas de se recusarem a patrociná-lo, apesar do historial de conquistas do judoca português. Se a Puma se recusa a comentar o caso, a Adidas disse que Fonseca é “extremamente talentoso” mas que tem de tomar “decisões difíceis” quanto a quem patrocina.

FRANCK FIFE / AFP