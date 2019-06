Hoje oficializado como técnico do ‘mengão’, o luso falou à Eleven Sports Portugal no relvado do Wanda Metropolitano, onde se vai jogar hoje a final da Liga dos Campeões, entre Tottenham e Liverpool, ao lado do presidente, Rodolfo Landim.

Depois de o líder do emblema do Rio de Janeiro ter elogiado Jorge Jesus, que tem “a cara e o ADN do Flamengo”, o português agradeceu o “grande elogio” e destacou “a crença do presidente”.

“Só ele é que me podia trazer para o Flamengo. Acreditaram em mim, e eu acredito no projeto do Flamengo”, atirou.

Landim comentou como Jesus “odeia perder, como todos os ‘rubronegros’”, e o próprio treinador brincou com a sua presença no recinto da final da ‘Champions’.

“O vencedor de hoje vai jogar o Mundial de Clubes, e nós se ganharmos a Libertadores podemos jogar com um dos dois emblemas”, referiu.

Jesus foi hoje confirmado na equipa da primeira divisão brasileira, assinando um contrato de uma época depois de treinar equipas como Sporting de Braga, Benfica, Sporting ou os árabes do Al Hilal, o último emblema que representou.