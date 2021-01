“O Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro clínico estável, encontrando-se nesta altura a aguardar pelo resultado de testes que permitam clarificar a origem da infeção respiratória", informa o clube lisboeta no site oficial.

Na quarta-feira, o Benfica revelou que Jesus, que testou sempre negativo ao novo coronavírus, ao contrário de vários membros do plantel e ‘staff' benfiquista, sofre de uma "infeção respiratória", detetada nesse dia após exames no Hospital da Luz, aguardando "o resultado de exames complementares de diagnóstico".

O Benfica recebe hoje o Belenenses SAD, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, numa partida com início marcado para as 21:15.