“Aqui para ficar. O campeão e o ‘mestre da tática’ estão juntos para mais um ano. Boa sorte, ‘mister'”, pode ler-se numa nota publicada na rede social ‘X’ (antigo Twitter) pelo Al Hilal.

Jesus, de 69 anos, sagrou-se campeão saudita sem derrotas no campeonato, jogando a final da Taça da Arábia Saudita na sexta-feira, ante o Al Nassr, treinado por Luís Castro e com Cristiano Ronaldo e Otávio no plantel.

O técnico, que não conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Ásia em 2023/24, primeiro ano de regresso ao clube, caindo nas meias-finais, conta no plantel com o internacional português Ruben Neves, liderando uma equipa técnica com vários profissionais lusos.