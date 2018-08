O espanhol Jorge Lorenzo (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio da Áustria, 11.ª ronda do Campeonato do Mundo de motociclismo, à frente do seu compatriota Marc Márquez (Honda), que foi segundo e reforçou a liderança em MotoGP.

Em Spielberg, Lorenzo bateu Márquez por apenas 0,130 segundos e subiu ao lutar mais alto do pódio, somando a terceira vitória da temporada. O italiano Andrea Dovizioso, também da Ducati, fechou o top 3. Márquez, quatro vezes campeão mundial, passou a ter 59 pontos de vantagem no topo do campeonato, já que o italiano Valentino Rossi (Yamaha), seu principal perseguidor, foi apenas sexto classificado. Com o triunfo, Lorenzo subiu ao terceiro lugar do mundial e colocou-se a 71 pontos do líder. A 12.ª ronda está agendada para 26 de agosto com o Grande Prémio da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone.