"A Santa Clara Açores Futebol SAD tem o prazer de anunciar a contratação do técnico Jorge Simão. Aos 46 anos, o treinador assina contrato válido até final desta temporada e já acompanha a equipa na deslocação ao terreno do Portimonense", avança o clube em nota de imprensa.

O treinador, que estava sem clube desde dezembro de 2021 (altura em que rescindiu com o Paços de Ferreira), vai substituir Mário Silva, que deixou na sexta-feira o comando técnico do Santa Clara, depois de um ano ao serviço do clube açoriano.

Segundo detalha o clube, a equipa técnica vai contar ainda com Gilberto Andrade, Daniel Guerreiro e Fábio Oliveira.

O próximo jogo do Santa Clara está marcado para sexta-feira, em Portimão, frente ao Portimonense (20:15), a contar para a 16.ª jornada da I Liga de futebol.

Em Portugal, enquanto treinador principal, Simão, de 46 anos, conta com passagens pelo Boavista (2017/18 e 2018/19), Sporting de Braga (2016/17), Desportivo de Chaves (2016/17), Paços de Ferreira (2015/16 e 2021/22), Belenenses (2015/16), Mafra (2014/15) e Atlético (2013/14).

No estrangeiro, o treinador orientou o Al-Fayha da Arábia Saudita (2019/20) e os belgas do Mouscron (2020/21).

Os açorianos ocupam o 15º. lugar do campeonato com 13 pontos em 15 jogos, somando oito derrotas, quatro empates e três vitórias. Na Taça da Liga, o emblema de Ponta Delgada ficou no último lugar do Grupo G, com um ponto.

No sábado, o presidente da SAD do Santa Clara, Bruno Vicintin, tinha realçado que o clube estava a procurar um treinador português com experiência no futebol nacional e pediu desculpa aos adeptos pelos resultados recentes.