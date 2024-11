“Não vamos mudar em nada as nossas diretrizes e ideias. Sabemos que é a eliminar, o que ganha um cariz estratégico maior. Sabendo que só passa um, queremos continuar a evoluir e tentar ser ambiciosos, querendo rematar à baliza o maior número de vezes possível. Tenho a certeza absoluta de que vamos deixar uma boa imagem”, assegurou.

O treinador dos ‘tricolores’ revelou algumas novidades em relação a vários futebolistas do plantel, que conta com Dramé, Cissokho, Daniel Cabral e Tiago Mamede lesionados, para além das ausências confirmadas de Danilo Veiga, de fora dos convocados por ter estado ao serviço da seleção portuguesa de sub-21, e Nani, devido ao falecimento do pai.

“O Cissokho voltou a ter um problema e teve de ser suturado no pé. O Dramé também não está disponível, o Mamede tem uma paragem considerável pela frente e o Daniel Cabral também penso que sim. A situação do Nani é bastante complicada e, por muito que quisesse treinar, achámos por bem neste momento ele estar perto da família. O Danilo não teve paragem e também está fora do jogo, somou muitos minutos nos sub-21, onde se entregou com dinamismo e alma, e nem sequer será convocado”, explicou.

Por outro lado, o cabo-verdiano Jovane Cabral segue com a comitiva para a curta viagem ao Estádio da Luz, apesar da longa deslocação para representar a seleção do seu país, enquanto Guilherme Montóia fará a estreia absoluta, e logo a titular, adiantou José Faria, que deixou ainda muitos elogios ao adversário Bruno Lage.

“Há muito tempo que aprecio o trabalho do ‘mister’ Lage. É um grande treinador e o Benfica está muito bem servido. É evidente a diferença de mentalidade, porque os dados estatísticos mostram um Benfica a querer atacar muito mais, a ser objetivo, a ferir em transição e a marcar vários golos por jogo. Voltou a reacender a chama da Luz e isso joga a favor deles”, apontou o treinador e diretor desportivo dos amadorenses.

Também presente na conferência de imprensa esteve o avançado Kikas, que renovou o vínculo contratual com o Estrela da Amadora na quinta-feira, por mais uma época, até 2026, estando “muito agradecido” ao clube e com intenção de “disputar o jogo” frente ao Benfica.

“O clube abriu-me as portas e estou muito contente por ter renovado o contrato. Esta é uma competição diferente, estamos a crescer como equipa e vamos lá para disputar o jogo. Trabalho sempre para fazer golos, em qualquer estádio ou jogo que seja. Se eu marcar, ficaria muito feliz”, frisou o ponta de lança, que leva quatro golos em 12 jogos.

O Estrela da Amadora visita o Benfica em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, que terá a arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.