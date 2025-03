“O futebol profissional português enfrenta hoje um dos momentos mais desafiantes da sua história. A nossa LPFP consolidou-se financeiramente, profissionalizou as suas estruturas e tornou-se uma referência de organização. No entanto, os desafios continuam a multiplicar-se, reclamando uma liderança e uma equipa preparadas para um novo impulso estratégico”, afirmou José Gomes Mendes, em declarações à agência Lusa.

Em comunicado, o antigo secretário dos Governos de António Costa, primeiro Adjunto e do Ambiente e, depois, da Mobilidade e do Planeamento, revelou que vai apresentar a sua candidatura à presidência da LPFP na próxima quarta-feira, a partir das 11:30, na sede do organismo, no Porto.

O doutorado em Engenharia Civil e Arquitetura, ex-diretor do Clube de Ténis de Braga e ex-presidente da MAG do Sporting de Braga confirmou a sua candidatura, juntando-se ao atual líder da Associação de Futebol do Algarve (AFA).

“É com este espírito de compromisso e determinação que apresento a minha candidatura à presidência da LPFP, tendo ao meu lado uma equipa diferenciada, composta por profissionais de classe mundial que, como eu, amam o futebol”, rematou.

Ainda em declarações à Lusa, José Gomes Mendes explicou que a decisão de avançar para a sucessão de Proença foi recente, posterior à marcação das eleições, pela MAG da LPFP.

“As eleições estavam inicialmente previstas para 24 de abril, mas por decisão da MAG foi marcada uma data mais breve, antecipando duas semanas para o dia 11 de abril. No dia 20 de fevereiro, em reunião da direção da LPFP, os clubes presentes sugeriram a realização das eleições em 24 de abril. No entanto, no dia seguinte, durante a AG e a Cimeira de Presidentes, alguns clubes solicitaram a antecipação da data. Embora não houvesse consenso total, a MAG decidiu marcar as eleições para 11 de abril. Em nenhum momento, nessa altura, tinha decidido avançar com a minha candidatura”, assegurou.

Professor catedrático na Universidade do Minho e no ISCTE Business School e presidente executivo da Fundação Mestre Casais, de 63 anos, lidera desde junho de 2023 a MAG da LPFP, cargo que já tinha ocupado entre 2014 e 2015.

As eleições para a sucessão de Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol, para o remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27 na presidência da LPFP estão marcadas para o dia 11 de abril, num ato eleitoral que vai decorrer entre as 10h00 e as 13h00, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto.

O prazo para a entrega de candidaturas decorre até ao dia 4 de abril, com Júlio Mendes, antigo presidente do Vitória de Guimarães, a ser apontado também como candidato às eleições, num organismo que está a ser liderado de forma transitória por Helena Pires, que exercia funções de diretora-executiva no organismo.