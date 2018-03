O treinador do Desportivo das Aves, José Mota, admitiu hoje que "é possível fazer um bom resultado" frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico disse ter consciência das dificuldades, mas acredita que o jogo poderá ter um desfecho positivo para a sua equipa.

“Normalmente, o Vitória é favorito no seu estádio. Nós queremos inverter essa tendência de não termos resultados positivos contra o Vitória. Com o rigor tático e com os níveis de concentração que temos tido, podemos fazer um bom resultado em Guimarães. Temos consciência das dificuldades que o adversário nos vai pôr no desafio, temos consciência do momento que o adversário está a atravessar, mas, com aquela força que os adeptos do Vitória passam aos jogadores, faz-me concluir que vamos ter um jogo muito difícil”, disse.

Para o jogo em Guimarães, José Mota diz ter o plano delineado: “Pretendemos é que aquilo que planeamos durante a semana seja implementado no campo. Se o fizermos, estaremos mais próximos de conseguir um resultado positivo. O treinador fica contente quando vê que o trabalho da semana é assimilado e que os jogadores fazem, no jogo, aquilo que foi ensaiado durante a semana.”

José Mota lembrou ainda que o Vitória de Guimarães tem ambições elevadas, apesar do momento menos bom que atravessa.

“Todas as equipas passam momentos menos bons no campeonato. Nós estamos num ciclo positivo, mas o Vitória costuma ser sempre muito forte em sua casa. Estamos preparados para este jogo difícil e queremos ter um resultado positivo. O Vitória é um clube que luta por objetivos europeus, ainda se mantém nesse propósito, pois, enquanto as coisas forem matematicamente possíveis, vai tentar ocupar esses lugares e isso passa muito por este jogo com o Aves”, destacou.

José Mota admitiu ainda que se preocupa com as contas da tabela classificativa, nomeadamente com a garantia da manutenção do Aves: “Faço as contas de cinco em cinco minutos. Se o adversário perder ali e nós vencermos acolá, estamos mais próximos do objetivo. Estamos sempre a fazer contas jornada a jornada. Temos que estar atentos a todos os pormenores e a todas as contas possíveis e imaginárias. Contudo, o que mais conta é o meu resultado. Se somarmos pontos estaremos sempre mais próximos do nosso objetivo.”

O Desportivo das Aves, 13.º classificado com 25 pontos, joga este domingo em casa do Vitória de Guimarães, 10.º com 30, em jogo da 27.ª jornada da I Liga.