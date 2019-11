Mourinho, em 2019, à Spurs TV (STV): "É um privilégio quando um treinador vai para um clube e sente felicidade pelos jogadores que vai assumir. Estas não são palavras do momento, não são palavras do agora treinador do Tottenham, estas são palavras que eu disse e repeti nos últimos 3, 4 ou 5 anos, mesmo enquanto adversário".

A primeira entrevista de José Mourinho ao canal do Tottenham

No United, a entrevista girou em volta de si mesmo; de como se sentia no cargo, de como era o homem certo para o cargo, da forma como estava no momento certo na carreira para enfrentar o desafio. Nem por um momento Mourinho se focou no plantel que tinha ao seu serviço. Ontem, pelo contrário, o tempo não chegou para os elogios àqueles que irão tentar colocar em pratica os seus conceitos e estratégias. (Incluindo, também, os que poderão subir à primeira equipa.)

"Eu gosto mesmo deste lote de jogadores e, olhando aos jogadores mais novos, não há um único treinador que não gosta de ajudar jovens jogadores a evoluir. Não há um. O problema é que por vezes vamos para clubes em que o trabalho que está a ser feito abaixo [na formação] não é bom o suficiente. Eu olho para a nossa história e vê-se que a academia está constantemente a oferecer o talento que a equipa principal precisa. E eu, claro, estou também ansioso por trabalhar com essa ambição", explicou Mourinho à STV.

Analisando com atenção, podemos até encontrar uma provocação ao United (no seguimento das criticas de que não utilizava da melhor forma os jogadores mais novos de Manchester ou que não confiava na formação) começando desde já com os tão famosos Mind Games [jogos psicológicos]. Mas o que é certo é que desde o início a abordagem do treinador parece fazer lembrar as suas equipas do Chelsea, Inter e Porto, onde o plantel e jogadores eram os primeiros a serem protegidos, elogiados e confiados.

"Sempre falei do potencial deste clube, sempre falei da qualidade dos jogadores, sempre falei do magnífico trabalho que o clube estava a fazer", disse Mourinho ao canal do Tottenham.

No United, mesmo antes de começar a trabalhar, o discurso apontava à grandiosidade do clube e à sua capacidade para o conduzir. Preocupado com a sua própria grandeza, a grandeza do clube, Mourinho enfrentou o desafio, parece, com alguma soberba, demasiado confiante, sem a sua estratégia habitual de coesão de grupo, de resguarda do plantel e ataque ao inimigo.

"Sinto-me ótimo [não conseguindo esconder o sorriso]. Acho que [o desafio] vem no momento certo na minha carreira porque o Manchester United é um clube em que temos que estar realmente preparados porque é um clube, como eu gosto de chamar, gigante. E clubes gigantes devem ser para os melhores treinadores e eu acho que estou preparado para tal", afirmou à MUTV em 2016.

A primeira entrevista de José Mourinho à Manchester TV

Por fim, ainda digno de mencionar, foi o esforço que fez ontem para levantar a moral do Tottenham. É mais uma prova de que a abordagem do treinador português mais galardoado é completamente diferente daquela que teve há 3 anos. Não só também porque os clubes são diferentes, mas porque algo parece ter mudado no treinador.

"Quando diz um estádio lindo, está a ser demasiado humilde [referindo-se ao comentário do jornalista]. Tem de dizer o melhor estádio do mundo. Eu acho que é essa a realidade. O centro de treinos não fica atrás de nenhum [outro], provavelmente só pode ser comparado com alguns campos de treino nos Estados Unidos, não podendo ser comparado com centros de treino europeus — e eu já conheci a maioria. Impossível de comparar, assim como o estádio. É algo que nos deve encher de orgulho", reforçou ontem à STV.

O que é certo é que todos passamos por momentos na vida, pessoais ou profissionais, que nos abalam mais que outros ou nos deitam ao chão. E parece ter sido o que aconteceu com Mourinho. É sabido que desde o início, pelo menos para quem acompanhou a estadia do treinador em Manchester, que foram aparecendo problemas atrás de problemas. Fossem eles pessoais, com a família do treinador a residir em Londres e este em Manchester, fossem com jogadores — tanto assim foi que o treinador passou uma bom tempo do seu reinado a apontar o dedo à qualidade do seu plantel. E tendo vindo da segunda aventura no Chelsea com o orgulho ferido, o ego do treinador, à partida cheio de confiança, parece ter disparado deixando-se levar pela situação em que o United se encontrava; e essa situação somada à qualidade dos adversários Liverpool e Manchester City, não requeria tal abordagem. Isto é, ignorar o passado recente do clube para se focar apenas na sua grandeza histórica.

Contudo, nos Spurs, o técnico parece estar, nesta fase, a abordar a aventura com outros olhos. Só o tempo o dirá mas, tendo em conta a frágil situação do Tottenham e a falta de motivação dos jogadores, espera-se que José Mourinho dê rapidamente a volta a toda esta situação e se lance para uma nova época em que, sem fazer promessas, o treinador já disse que o Tottenham voltará ao lugar que lhe é devido. No entanto, até lá, a tarefa de Mourinho passa por montar um grupo coeso. Os elogios ao seu plantel serão mais frequentes que em Manchester e, parece-me, veremos um grupo a lutar pelo seu treinador como talvez já não vemos, no caso de Mourinho, desde os tempos de Madrid.

Esta semana na Premier League

Como não poderia deixar de ser, o destaque vai inteirinho para o Tottenham de José Mourinho — logo com um derby londrino no cardápio. E também não teremos que esperar muito já que será o West Ham United vs. Tottenham a abrir a 13ª. jornada. No sábado, dia 23, pelas 12:30, joga-se então o primeiro jogo de, espera-se, uma longa era de José Mourinho ao serviço da equipa do norte de Londres. Mas, além do derby entre Hammers e Spurs, joga-se também um interessante Manchester City vs. Chelsea onde apenas um ponto separa as duas equipas. Será na mesma data, mas desta feita a fechar o dia de futebol, pelas 17:30.