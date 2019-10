Não sendo o Tottenham uma equipa assente na sua totalidade quer numa estratégia quer noutra filosofia, se tivéssemos que ser obrigados a colocar a equipa do norte de Londres num ou noutro lado da barricada tática e filosófica, diríamos que esta se encaixa mais num jogo de controlo. O que o diz poderá não ser uma posse de bola abismal sobre os adversários, ou o efeito visual do seu futebol; o que o diz são os jogadores que tem no seu plantel e com os quais forma um onze inicial regular. Com Harry Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen, Dele Alli e Erik Lamela, poder-se-á dizer que o Tottenham tem-se inclinado nos últimos anos mais para o domínio de jogo do que para a disrupção do mesmo, pela via do contra-ataque. Ainda assim, tem feito um esforço no sentido de ter mais soluções, de ter um onze com mais dimensões, para ter capacidade para lidar com diferentes formas de encarar o jogo quer da sua parte que pela parte do adversário. Prova disso são as contratações de Lucas Moura e mais recentemente Tanguy Ndombélé.

No que toca ao Everton, o contra-ataque parece ser a sua arma de eleição. Num possível onze com Richarlison, Calvert-Lewis, Moise Kean e Alex Iwobi, os azuis de Liverpool são, em teoria, uma equipa extremamente complicada de bater e principalmente de manter em branco. Não é o que dizem os atuais resultados, já que em oito jogos o Everton ficou em branco em metade deles, mas ainda assim, e na teoria, marcar golos tem obrigatoriamente que ser um ponto forte do clube do norte de Inglaterra.

Como parece mais uma vez ser, este é outro ponto a favor do Everton, caso este avance para o interesse oficial em José Mourinho.

Projeto vs Projeto

Um pouco no seguimento do que foi abordado acima. Que expectativas, que objetivos terão um e outro. Igualmente, o que atrairá e o que encaixará mais na personalidade e qualidades de José Mourinho?

É sabido que a qualidade dos rivais nos tendem a puxar para cima. Em Liverpool, além da rivalidade ser levada muito a sério entre os principais clubes da cidade, a qualidade do Liverpool deveria, neste momento, elevar a qualidade de jogo do Everton e, consequentemente, dos seus resultados. Um treinador que consiga explorar essa dinâmica na perfeição poderá retirar bons resultados disso mesmo e levar a que os seus jogadores rendam ainda mais em função dessa vertente competitiva.

Se José Mourinho se tornou famoso por diversos motivos, entre eles estará, sem margem para dúvidas, a forma como motiva a sua equipa em função do adversário e do seu rival mais próximo. Com o tal o ‘projeto’ Everton, em comparação com o do Tottenham, cuja luta com o Arsenal parece ser mais comercial que histórica, este poderá ser mais ao gosto do treinador português e a fase em que este se encontra na sua carreira.

Tendo em conta que José Mourinho, desde a saída do United, se manteve em Inglaterra, comentando para a televisão inglesa e que, veio a público, terá rejeitado uma proposta do Olympique Lyonnais (nas palavras do seu presidente Jean-Michel Aulas, Mourinho não aceitou a proposta do clube francês visto já ter escolhido o seu próximo clube a treinar) e tendo conta o facto de Mourinho se sentir como peixe na água em Inglaterra e não esconder a sua admiração pelo campeonato britânico, é muito provável que um dos dois clubes ingleses seja mesmo o próximo destino do consagrado técnico português.

O tempo, que já não será muito para ambos os treinadores em questão, dir-nos-á se estas hipóteses se colocam e se os pontos que referimos acima poderão ser equacionados no regresso de José Mourinho ao trabalho como treinador de futebol.

Esta semana na Premier League

Tanto Everton como Tottenham jogam em casa. Contudo, o que parece ser um ponto a favor, poder-se-á tornar rapidamente uma desvantagem, principalmente para aqueles que têm o papel principal quer neste artigo, quer na atualidade da liga inglesa. Marco Silva e Mauricio Pochettino, caso não ganhem, poderão estar ainda mais perto de sair dos respetivos clubes. Talvez o Tottenham tenha mais espaço de manobra, mas se pensarmos que em 2019 Pochettino e Tottenham já perderam por 17 vezes, a situação é colocada em perspetiva.

Com arranque marcado para sábado, dia 12, pelas 12h30, temos o Everton vs West Ham United, e com pontapé de saída pelas 15h do mesmo dia, temos o Tottenham vs. Watford. No entanto, ainda assim, o jogo grande da jornada, em mais um encontro a não perder, também ele pelas mesmas razões, já que a vida de Ole Gunnar Solskjær está tão ou mais difícil que a do português e do argentino, temos um Manchester United vs. Liverpool no domingo, dia 13, pelas 16h30.