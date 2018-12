O avançado venezuelano Josef Martinez, do Atlanta United, foi hoje eleito o melhor futebolista do campeonato norte-americano (MLS), batendo a estrela sueca do Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, apenas terceiro.

“Este é um dia especial para mim, para a minha família, colegas de equipa e para a cidade. Quero agradecer aos adeptos pelo fantástico apoio desta época”, regozijou-se Martinez, eleito com 47,93% dos votos. O venezuelano, de 25 anos, ficou à frente do colega de equipa e paraguaio Miguel Almiron (15,03%) enquanto Ibrahimovic recebeu apenas 11,60%: o antigo internacional inglês Wayne Rooney, contratado em julho pelo DC United, somou 7,80. Martinez, que sábado disputa a final da MLS contra o Portland Timbers, marcou 31 golos na fase regular, um recorde na competição, que estava fixado nos 27. Desde que chegou à MLS na última temporada, oriundo dos italianos do Torino, Martinez marcou 50 golos em 54 desafios.