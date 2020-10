“Jovane Cabral fez tratamento e trabalho condicionado no relvado”, indicou o clube, após o treino em que os ‘leões’ prosseguem a preparação para o clássico do próximo sábado com o FC Porto, da quarta ronda da I Liga.

Na sessão de hoje de manhã em Alcochete, ausentes estiveram Zouhair Feddal e Andraz Sporar, que “realizaram apenas tratamento” às respetivas lesões.

Com o treino a ser mais ligeiro, o treinador Rúben Amorim contou também com os futebolistas João Silva e Mees de Wit, da equipa B.

A equipa ‘leonina’ volta a treinar no domingo, ainda sem os internacionais que se encontram ao serviço das respetivas seleções, em sessão agendada para as 10:00, novamente na Academia de Alcochete.

No próximo sábado, o jogo entre Sporting e FC Porto, ambos com seis pontos, mas com os ‘leões’ a terem menos um jogo disputado — da primeira jornada com o Gil Vicente -, disputa-se a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade.