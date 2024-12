“Estamos chocados e os nossos pensamentos estão com a família de Sophie, a quem expressamos as nossas mais profundas condolências”, disse o diretor executivo da federação, Walter Reusser, em comunicado.

Na época passada, Hediger tinha conquistado os dois primeiros pódios na Taça do Mundo, além do segundo lugar nos ensaios para o Mundial de 2025, realizada em St. Moritz, no mesmo cantão (Grisons), onde a atleta nasceu e morreu.

Segundo o jornal suíço Blick, a jovem foi surpreendida pela avalanche quando descia uma pista fechada.