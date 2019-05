Era um talento puro, com características à la Edgar Davids (até o corte de cabelo era similar) e também com aquela potência que só se via em jogadores como Roberto Carlos. Vibrante na hora de correr com o esférico, enérgico na hora de lutar pela sua recuperação. Era o the whole package [pacote completo] e a tenra idade ainda deixava os seus pretendentes com mais "água na boca".

Assumiu a titularidade no Feyenoord em 2006 (estreou-se com 17 anos, um ano antes pelo mesmo clube) e na Holanda rotulavam-no da nova estrela do futebol do país e da Europa. A vitória no Europeu de Sub-20 parecia ser um sinal extremamente promissor para aquela seleção holandesa e, em especial, para Drenthe. A somar a essa vitória, o lateral-esquerdo conquista o título de melhor jogador da prova ficando à frente de jogadores como Ryan Babel, Branislav Ivanović, Miguel Veloso ou Giorgi Chiellini.

Foi, portanto, com alguma naturalidade, que surgiram vários pretendentes como o AC Milan, Liverpool, FC Barcelona, Olympique de Lyon. Contudo, foram todos batidos pelo clube do costume, que na altura aglutinava todas as jovens estrelas: Real Madrid. Os merengues naquele momento eram loucos por ir buscar novas potenciais coqueluches e nesse ano "só" contrataram Marcelo, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Balboa, Soldado e Miguel Torres, juntando-se Drenthe por 14M€.

O holandês optou por ir para Madrid e as condições eram sensacionais: tinha companheiros da mesma nacionalidade que facilitavam o entrosamento dentro do plantel; não havia concorrência que o atirasse de imediato para o banco de suplentes (Roberto Carlos tinha saído nesse verão); o Real Madrid era campeão em título, o que facilitava ainda mais a sua entrada em campo, seja do banco ou no 11.

EPA/FERNANDO ALVARADO créditos: EPA/FERNANDO ALVARADO

A primeira época ao serviço do Real Madrid não foi má de todo, tanto a nível individual ou coletivo: 26 jogos, 15 dos quais a titular, três golos e três assistências, com o clube a sagrar-se bicampeão de La Liga. Todavia, na Liga dos Campeões, a prestação dos merengues não foi a melhor, ficando logo de fora nos 16-avos de final. O clube estava num processo de renovação do plantel e contou com a entrada de uma série de novas estrelas internacionais.

Drenthe impressionou nesta primeira época, com uma série de pormenores de elevada categoria, arrancando aplausos da bancada a cada nova arrancada, finta e tiro para a área — apesar de se denotarem alguns problemas a nível tático e de se aguentar com uma boa intensidade durante o encontro todo. Mas era mesmo na hora de pensar o jogo, de saber o que fazer sem bola, de pensar como um sénior, que residia o problema do jovem holandês.

Porém, como a La Liga estava no "bolso", ninguém notou tanto esses problemas, esperançosos que o internacional Sub-21 holandês evoluísse para um novo tipo de Roberto Carlos. Contudo, a catastrófica época que se seguiria para o Real Madrid etiquetou Drenthe para sempre. 2º lugar na La Liga, fracasso por completo na Champions League, pior ainda na Taça do Rei; ou seja, foram resultados mais que suficientes para despedir Bernd Schuster a meio da época, sem que Juande Ramos conseguisse salvar a temporada.