As cinco judocas portuguesas em ação hoje no Grand Slam de Paris, no primeiro dia de competição, foram eliminadas, com Telma Monteiro a ser a única que ainda chegou ao segundo combate.

Sem João Crisóstomo (-66 kg) e Jorge Fernandes (-73 kg), que chegaram a estar inscritos, Portugal só competiu em femininos no arranque do torneio parisiense, com Joana Diogo e Catarina Costa (-48 kg), Mariana Esteves (-52 kg) e Telma (-57 kg). Telma Monteiro, atual 16.ª do ‘ranking’ mundial e a única portuguesa que já ganhou em Paris, em 2015 e 2012, começou por vencer a búlgara Ivelina Ilieva (27.ª), por ‘waza-ari’, mas perdeu com a canadiana Jessica Klimkait (5.ª). As duas judocas já se tinham encontrado em julho de 2018, no Open de Zagreb, com Jessica Klimkait a vencer ainda na fase inicial da prova, em que viria a ser medalha de prata. Hoje, foi necessário chegar ao ‘ponto de ouro’, prolongamento após os quatro minutos iniciais, com Telma Monteiro a ser eliminada por ‘ippon’, com um terceiro castigo quando estavam decorridos mais de sete minutos. Antes, Catarina Costa (16.ª) perdeu por ‘waza-ari’ com a francesa Melodie Vaugarny (48.ª) e Joana Diogo (29.ª) diante da kosovar Distria Krasniqi (8.ª), por ippon, ambos nos -48 kg. Mariana Esteves, 48.ª do ‘ranking’ nos -52 kg, foi surpreendida pela guineense Taciana César, 236.ª do mundo, por ‘ippon’. No domingo, Portugal contará em Paris com Bárbara Timo (-70 kg), Yahima Ramirez (-78 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Jorge Fonseca (-100 kg), bronze na capital francesa em 2017. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.