Os 12 judocas portugueses que competiram em Budapeste desde sexta-feira não conseguiram resultados relevantes e ao último dia, destinado às categorias mais pesadas, João Martinho foi quem esteve melhor, ao chegar a um segundo combate. O judoca de -90 kg começou por vencer por ippon Nautenaina Finesse, das Seychelles, mas perdeu no combate seguinte, com o sérvio Aleksandar Kukolj, vencedor do Grand Slam de Ecaterimburgo, também por ippon. Yahima Ramirez saiu derrotada na estreia com a japonesa Mami Umek, por ippon, e Jorge Fonseca, candidato a medalhas, cedeu já no ponto de ouro, período de combate após os quatro minutos iniciais e em caso de empate, diante do letão Jevgenijs Borodavko. Na sexta-feira, Telma Monteiro, medalha de bronze olímpica dos -57 kg, perdeu logo no primeiro combate, com a austríaca Sabrina Filzmoser.