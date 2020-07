O empate do Inter de Milão com a Fiorentina (0-0), na véspera, deixou o conjunto de Turim a um triunfo da celebração e tudo se conjugava para que isso acontecesse, quando o central holandês Matthijs de Ligt inaugurou o marcador, aos 42 minutos, com um ‘tiro' de fora da área.

Depois de ter concedido o empate, aos 52 minutos, da autoria do macedónio Ilija Nestorovski, a Juventus partiu em busca do golo do triunfo, com o internacional português Cristiano Ronaldo a insistir na procura do 31.º golo na Serie A, mas sem qualquer sucesso nos remates.

Quando tudo apontava para uma igualdade em Udine, a formação da casa aproveitou algum balanceamento ofensivo da ‘Velha Senhora' e operou a reviravolta em tempo de compensação, na sequência de uma jogada do costa-marfinense Seko Fofana.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a Juventus continua a ter ‘uma mão' no título, somando 80 pontos, mais seis do que a Atalanta, segunda colocada, e mais sete face ao Inter, terceiro, quando faltam três rondas para o final.

Já Udinese, na 15.ª posição, ficou sete pontos acima da ‘linha de água' e poderá garantir matematicamente a manutenção na próxima jornada, caso vença a Sampdoria.