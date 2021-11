Cem por cento vitoriosos no Grupo E, os bávaros, que golearam o Benfica, por 5-2, passaram a somar 12 pontos, mais seis do que o FC Barcelona, oito do que os ‘encarnados’ e 11 do que o Dínamo Kiev.

A caminho da 14.ª temporada consecutiva a marcar presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Bayern Munique termina a quarta jornada com 17 golos marcados e apenas dois sofridos, ambos marcados hoje pelo Benfica.

A Juventus, que está na segunda fase pela oitava época seguida, também somou o quarto triunfo em outros tantos jogos no Grupo H, somando 12 pontos, mais três do que o campeão europeu Chelsea. O Zenit tem três pontos e o Malmo tem zero.

Na quarta-feira, os holandeses do Ajax, adversários do Sporting no Grupo C, e os ingleses do Liverpool, adversários do FC Porto no grupo B, também podem garantir o apuramento.