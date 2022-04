O triunfo em Cagliari, na 32.ª jornada, reata com a tendência recente de vitórias em Itália da equipa de Massimiliano Allegri, que só teve um ‘tropeção’ há seis dias, quando perdeu no seu estádio com o Inter Milão, um dos candidatos ao título.

Vencedor do Verona hoje à tarde, por 2-0, o Inter está com 66 pontos, tal como o Nápoles e a um do AC Milan – o ‘scudetto’ deve decidir-se entre os três, apesar da ‘Juve’ ainda ter hipóteses matemáticas.

A ‘Vecchia Signora’ atinge os 62 pontos, o que lhe permite defender bem o quarto lugar da pressão da Roma, de José Mourinho, que tem 54 pontos e pode chegar aos 57 se ganhar no domingo na receção à modesta Salernitana, última posicionada da tabela.

Não foi fácil a tarefa da antiga equipa de Cristiano Ronaldo, que precisou de esperar pelos 15 minutos finais para ver o golo do sérvio Dusan Vlahovic, a resgatar um triunfo que já parecia fora de questão.

Reforço de janeiro, o sérvio continua a ‘valer ouro’ e aos 75 minutos fixou o 2-1 para a sua equipa.

João Pedro adiantou os locais, com um grande remate frontal, aos 10 minutos, no que foi uma das poucas ocasiões dos sardos.

O domínio era da Juventus desde o início, pelo que não se estranhou que De Ligt igualasse ainda antes do intervalo, num cabeceamento mesmo antes do árbitro apitar para parar o jogo. Antes, já tinha marcado, mas o VAR não deixou validar o golo.

A ‘Juve’ viria a ter outro golo anulado, a Chiellini, antes de, finalmente, assegurar a vitória.

Quanto ao Inter Milão, não desarma na defesa do título e hoje bateu o Verona por 2-0, em S. Siro, regressando ao segundo lugar da classificação.

No estádio Giuseppe Meazza, a formação ‘nerazzurra’ nunca viu o seu poderio contestado e concretizou o domínio com golos de Nicoló Barella, aos 22 minutos, e do bósnio Edin Dzeko, aos 29.

O Verona ainda tentou ‘entrar’ no jogo, de início, mas os pupilos de Inzaghi rapidamente embalaram para jogadas de ataque bem construídas, com vontade de resolver o jogo depressa.

Aos 22 minutos, Perisic entrou muito forte pela faixa esquerda e centrou – em princípio para Dzeko, mas este estava marcado por dois adversários e foi Barella, na segunda linha de ataque, que acabou por fazer o golo.

Ainda antes da meia hora de jogo, o bósnio também festejou, com um golo de cabeça, a finalizar jogada que passou por Dimarco e Perisic.

O Inter baixou o ritmo depois do intervalo e chegou a ceder o controlo da partida ao Verona, claramente a gerir esforços. Mesmo assim, esteve mais perto de marcar, através de D’Ambrosio, mas uma grande defesa de Lorenzo Montipo impediu o golo ‘nerazzurro’.

A luta pelo título prossegue domingo, com o Nápoles-Fiorentina e o Torino-AC Milan.

Ao início da tarde, Empoli e Spezia empataram sem golos, numa partida muito disputada, mas praticamente sem ocasiões de golo.

Ainda assim, foram os locais que mais procuraram a vitória, no estádio Carlo Castelloni, em Empoli.

No balanço final, quatro remates à baliza dos locais e cinco dos visitantes são bom indicador de que o jogo não teve, de facto, destaques ofensivos.

Com este resultado, ambas as equipas somam um ponto e ficam perto de assegurar a manutenção. O Spezia é 15.º, com 33 pontos, e o Empoli 12.º, com 34, ou seja mais 11 e 12 pontos respetivamente que o Veneza, primeira equipa em lugar de descida.

A seis jornadas do final, parecem ter assegurado um final de campeonato tranquilo.