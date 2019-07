“O Bruno é parte importante da equipa e a situação atual é que o Bruno faz parte do Sporting, mas não sabemos o que o futuro vai trazer e temos de esperar”, disse o treinador holandês.

Thierry Correia, único jogador do Sporting que falou aos jornalistas na zona mista no final do jogo com o Liverpool, considerou que Bruno Fernandes é um exemplo na equipa.

“O Bruno Fernandes está connosco, é nosso capitão, acolhe-nos, aos mais novos, de forma espetacular e é um exemplo dentro do grupo e, como demonstrou hoje, está aqui”, considerou Thierry Correia, que entrou na segunda parte do jogo particular com os campeões europeus para substituir Borja.

Thierry Correia considerou que está a ‘crescer’ “a cada jogo” e que cada entrada em campo é uma oportunidade para dar o melhor, aspeto que, na opinião do jogador, tem corrido bem.

O treinador “tem-me dito para desfrutar do jogo e cada momento e é o que tenho feito”, assinalou.

Em relação ao jogo particular de pré-época com o Liverpool, o treinador, Marcel Keizer, considerou que o Sporting foi melhor após os 15 minutos iniciais, em especial no capítulo do passe.