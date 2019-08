“É sempre importante vencer. Preparámos a equipa para vencer amanhã. Temos confiança. No último jogo tivemos um excelente arranque, o que nos deu confiança, e conseguimos o resultado, claro. Esta equipa está pronta para amanhã”, afirmou o técnico holandês na conferência de imprensa realizada na Academia de Alcochete

A transferência do goleador holandês para o Eintracht Frankfurt está na iminência de ser oficializada e Marcel Keizer esclareceu as dúvidas sobre quando teve conhecimento efetivo da possível saída do jogador, depois de ter declarado na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga que tinha ficado a saber do tema “há cerca de uma semana”.

“Houve um mal-entendido da minha parte. Foi por causa da questão de o Bas Dost ir para o Eintracht Frankfurt e quando é que eu soube disso ou se ele ia sair e quando é que eu soube. Respondi que sabia há uma semana, porque pensava que era em relação ao Frankfurt, mas a questão era sobre quando é que eu tinha tido conhecimento da saída. O Bas disse-me em maio que se surgisse um bom clube ele iria tentar sair. Portanto, já sabia”, explicou.

Sem deixar de sublinhar que “é normal” estar em contacto diário com o presidente e o diretor desportivo durante o período de transferências e que esta é uma fase “difícil” na preparação dos clubes, o técnico do Sporting mostrou-se igualmente tranquilo sobre a chegada de um substituto para Bas Dost no plantel.