“Não sou uma pessoa de desculpas. Quando cheguei, sabia que a equipa não tinha sido construída por mim, mas temos bons jogadores e queremos jogar bem”, destacou na conferência de antevisão do jogo com Lusitano Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, no sábado, às 15:00, no Estádio do Fontelo, em Viseu, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O holandês, de 49 anos, que respondeu aos jornalistas sempre na língua inglesa, recusou ainda comentar a ida ao ‘mercado’ em janeiro, quando reabre o mercado de transferências, por ser “muito cedo” e pretender “conhecer melhor os jogadores”.

Na véspera do primeiro jogo no comando dos ‘leões’, Keizer reconheceu já estar a par da importância da Taça de Portugal, mas garantiu que irá dar “a mesma prioridade” a todas as competições.

“Para mim, o importante será vencer o jogo, mas sei que na temporada passada o Sporting chegou à final”, confessou.