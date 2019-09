O surfista do Guincho está escalado para a segunda bateria da primeira ronda da prova que se vai disputar no Sudoeste de França, enfrentando os brasileiros Ítalo Ferreira (número 5 do 'ranking' mundial) e Caio Ibelli (21), de acordo com a informação hoje libertada pela organização.

‘Kikas’, que competiu no CT em 2017 e 2018, e procura a requalificação para a elite mundial do surf, vem de uma série de bons resultados em provas do circuito de qualificação (QS), tendo vencido nos Açores e atingido o nono lugar na Ericeira, num campeonato que hoje terminou, sagrando o brasileiro Samuel Pupo como vencedor.

Ao atingir os oitavos de final na Praia de Ribeira d'Ilhas, Frederico Morais conseguiu subir quatro posições no 'ranking' do QS, estando agora na sexta posição, isto é, dentro dos 12 lugares que garantem o acesso ao CT no próximo ano.

O português ocupa atualmente o 34.º lugar do 'ranking' do CT, uma vez que já foi convidado este ano para participar em quatro etapas do circuito principal, tendo conseguido mesmo um terceiro lugar no Brasil, mas apenas os 22 primeiros do CT asseguram a presença na elite mundial em 2020.