“Formei-me na escola do Ajax, que é similar a La Masia [centro de formação do clube catalão], e acho que posso acrescentar muitas coisas à formação dos futebolistas. Quero continuar a fazer com que o futebol do FC Barcelona continue a ser um dos melhores do mundo”, disse Kluivert.

Aos 43 anos, o antigo avançado regressa à cidade condal, onde jogou de 1998 a 2004, período no qual o marcou 145 golos em 308 jogos pelos ‘blaugranas’.

Após abandonar a competição, em 2008, o holandês teve várias experiências como técnico, a última das quais como adjunto do compatriota Clarence Seedorf com a seleção dos Camarões - ambos despedidos após a derradeira Taça das Nações Africanas (CAN) -, tendo também sido diretor desportivo do Paris Saint-Germain na época 2016/17.