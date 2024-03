Esta entrevista do internacional turco, a maior transferência de sempre do Benfica, 30 milhões de euros, tem motivado várias reações no universo do Benfica.

Uma delas foi a do ex-jogador André Lima, que criticou o jogador nas redes sociais.

"Esta entrevista de Kokçu e o timing da mesma não é uma facada nas costas do clube, é uma facada no coração. Inadmissível que um profissional que é pago a peso de ouro tenha uma atitude destas", escreveu André Lima na rede social X.