“Portugal: o FC Porto, um campeão deslumbrante à custa do Benfica”, destaca o jornal francês L’Equipe, que realçou o triunfo ‘azul e branco’ por 2-0 no clássico de quarta-feira com o Sporting, da 32.ª jornada, no qual só precisava de um ponto para somar o segundo cetro em três anos.

O diário assinalou ainda a vantagem de oito pontos dos portistas sobre os rivais do Benfica, que detinham o título.

“Uma consagração quase inesperada, uma vez que os jogadores de Sérgio Conceição pareciam distantes dos do Benfica”, refere o jornal francês, recordando o percurso dos comandados do antigo treinador do Nantes, desde o triunfo por 3-2 frente ao Benfica, na 20.ª jornada, quando ficaram a quatro pontos dos ‘encarnados’.

O L’Equipe detalha o “percurso digno de uma equipa de meio da tabela”, por parte dos ‘encarnados’, numa crise “acentuada com o apedrejamento do autocarro da equipa, a saída do treinador [Bruno Lage] e a contestação ao presidente [Luís Filipe Vieira]”.

Atenuando a celebração, o jornal francês recorda que “para evitar a ira do ‘fair-play’ financeiro, o clube vai ter de faturar cerca de 70 milhões de euros, pelo menos”, uma situação que “pode circunscrever as ambições do duas vezes campeão da Europa”, num “clima de reconstrução que pode não ser adequado à ebulição de Conceição”.

“FC Porto campeão da I Liga”, assim resume o espanhol AS, acrescentando que os ‘azuis e brancos’ “acabaram por ser mais fiáveis do que o seu grande rival pelo título, o Benfica”.

Já os jornais Mundo Deportivo e Marca recorreram a títulos mais descritivos, com “FC Porto campeão com duas jogadas por jogar” e “FC Porto vence o Sporting e proclama-se campeão da I Liga”, respetivamente.

O diário madrileno recorda a consagração de antigos jogadores do Real Madrid, como Pepe, que, “celebrou entre lágrimas a vitória no campeonato”, e em especial Casillas.

“Agora está por confirmar se Iker Casillas, guarda-redes dos ‘dragões’, se despede da sua equipa em campo em alguma das duas últimas jornadas [frente a Moreirense e Sporting de Braga], algo que os adeptos portistas reclamam”, escreve a Marca.

A agência noticiosa AFP recordou as condicionantes provocadas pela pandemia de covid-19, destacando “FC Porto sagrou-se campeão à porta fechada, à frente do Benfica”.

“FC Porto proclama-se campeão em Portugal” e “FC Porto alcança título português com vitória frente ao Sporting” foram os títulos escolhidos por EFE e AP, respetivamente.

Os brasileiros do Globoesporte realçam que “Portugal voltou a ser dos ‘dragões’”, muito graças ao desempenho na retoma do campeonato após a suspensão devido à pandemia.

“Em oito jornadas disputadas desde a retomada, o FC Porto obteve seis vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o rival teve três vitórias, três empates e duas derrotas”, lembra.

Na Colômbia, o El Espectador enalteceu o feito dos seus compatriotas, com “o FC Porto de Uribe e Díaz é o novo campeão de Portugal”.