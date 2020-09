O Bétis de Sevilha venceu este domingo o Valladolid e passou a ser um dos líderes da liga espanhola, com duas vitórias possíveis em dois jogos.

Numa equipa em claro contraste com o seu passado recente, no que diz respeito à forma de jogar futebol, desde que Manuel Pellegrini, e na qual William Carvalho passou a ser protagonista, juntamente com Fekir, no centro do terreno, na capacidade de projetar o jogo, foi precisamente o francês e português a dar a vitória à equipa da Andaluzia.

O primeiro golo da partida foi assinado pelo ex-Lyon, de grande penalidade. Já o dois zero, que fechou o marcador ainda na primeira parte, veio de um remate de pé cheio de William Carvalho à entrada da área adversária.