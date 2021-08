Há poucas maneiras melhores de começar a época. Bruno Fernandes, a cumprir a sua terceira temporada pelo Manchester United (ou duas e meia, visto que foi contratado ao Sporting CP no mercado de inverno 2019/2020), inaugurou as festividades com um hattrick em casa frente ao Leeds United.

O médio português inaugurou o marcador aos 30 minutos depois de furar por entre os centrais do Leeds e receber um grande passe de Pogba, marcando com um domínio difícil da bola e um desvio que ainda sofreu a ação do guarda-redes Meslier mas não o suficiente para ir para à baliza.

Já na segunda parte — depois da igualdade no marcador reposta por um tiro indefensável de Ayling e de Greenwood voltar a colocar os Red Devils à frente, em novo passe de Pogba — Bruno Fernandes voltou a fazer gosto ao pé.

Primeiro, a novo passe de Pogba, temporiza e remata cruzado entre já dentro da grande área, sendo que a defesa tentou impedir a bola de entrar na baliza, mas a tecnologia de linha confirmou o golo. Depois, foi Lindelof a fazer as vezes do médio francês, fazendo um passe perfeito para Bruno Fernandes, novamente a fugir pelas costas da defensiva, fuzilar a baliza do Leeds.