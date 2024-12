“Mostrámos aos jogadores fotografias com posicionamentos semelhantes dessas três situações. Há muitas semelhanças do Sporting de Ruben Amorim e de João Pereira, que muitas vezes não defendia com cinco, mas com quatro, e o Vitória de Guimarães também defendia assim com o Rui Borges. O mais importante é estarmos preparados para a nossa dinâmica, mas procurámos esses posicionamentos semelhantes nas várias zonas do campo em questões estratégicas”, declarou Bruno Lage, na antevisão à partida.

Apesar da recente mudança técnica no rival lisboeta, com a entrada de Rui Borges esta semana para render João Pereira no cargo, Bruno Lage afirmou que o Benfica aguarda por um sistema com três defesas centrais do Sporting, que pode apresentar algumas nuances.

“Vamos estar à espera de três centrais. Se são três centrais declarados ou não, vamos ver. Olhámos para a dinâmica própria do Sporting e para a forma de ver o jogo do novo treinador. Vamos encontrar uma equipa que gosta de ter bola, a querer pressionar alto e, simultaneamente, com o Gyökeres a atacar a profundidade, o Trincão a baixar para buscar jogo e médios com capacidade de construção. É para isto que estamos prontos. Sentimo-nos muito prontos e estamos todos prontos, exceto o Tiago Gouveia”, atirou.

Bruno Lage desfez uma dúvida que se instalou esta semana sobre a condição física do médio norueguês Aursnes, que está disponível para dar o seu contributo, assim como Renato Sanches, realçando a determinação e vontade do plantel em entrar em campo.

“Gosto de desafios. Independentemente dos resultados, sinto o Sporting forte e o que quero é jogar contra equipas fortes. É o que os nossos jogadores também querem e sente-se a diferença quando acontecem estes desafios. Vamos defrontar uma grande equipa, com um grande treinador, e queremos que o jogo chegue o mais rapidamente possível”, salientou, considerando que tem jogadores a merecer mais minutos de jogo.

Lage explicou ainda as últimas folgas da equipa e rejeitou que as longas viagens de Otamendi e Di María até à Argentina possam ser um problema, comentando ainda o alegado interesse de António Silva em ir para a Juventus, segundo o próprio agente.

“Vejo o jogador completamente focado no Benfica. Treinou motivado e determinado em ajudar o Benfica a ser campeão. O Nico [Otamendi], o Tomás Araújo e o António têm mercado. No final da época, quem não tem contrato, poderá decidir o seu futuro, quem tem, terá cláusulas de rescisão. Quem quiser jogadores do Benfica, terá de vir com a carteira, e, nos últimos anos, têm vindo com a carteira recheada. O que nós não podemos vender é o centro de treinos e a forma como os jogadores evoluem”, frisou.

O líder Benfica, com 38 pontos, visita o campeão nacional Sporting, segundo, com 37, no domingo, às 20:30, a contar para a 16.ª jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.