O treinador do Benfica, que falava na conferência de imprensa de lançamento do jogo, em Lyon, reconhece que os ‘encarnados’ não podem perder mais pontos para uma campanha “à dimensão daquilo que é o historial do clube”.

“Numa competição tão curta, de quatro equipas, com seis jogos, quem perde os dois primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Temos essa ambição e essa exigência. O apuramento é o nosso objetivo desde o início da época. Queremos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube – vamos fazer tudo para vencer o jogo”, garantiu o treinador do campeão nacional.

Sobre as escolhas para o ataque, uma situação alterada com a convocatória do espanhol Raul de Tomás, remete a definição para mais tarde.

Somente Raul de Tomas e Seferovic fizeram um treino pleno, enquanto que Vinícius e Chiquinho ainda a recuperar do último jogo, cumpriram 15 minutos de exercícios de finalização e dinâmica coletiva com a equipa.

“Ainda estamos a 24 horas do jogo e 48 horas depois daquilo que foi o último jogo (para a I Liga). Temos muitas situações para avaliar, mas, seguramente, os jogadores da frente, independentemente das quatro ou cinco soluções que estão aqui connosco, estão preparados para fazer aquilo que é a nossa estratégia”, limitou-se a dizer.