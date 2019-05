“A Força Aérea já estabeleceu os contactos necessários com as entidades competentes, no sentido de rapidamente se ultrapassar a situação e o AIP Civil refletir o estabelecido no protocolo de certificação”, avançou à Lusa fonte oficial da Força Aérea Portuguesa, numa resposta por escrito.

Em 23 de julho de 2018, foi assinado um protocolo para a certificação para a utilização permanente pela aviação civil do Aeroporto Internacional das Lajes, na ilha Terceira, onde estão a Base Aérea n.º 4, da Força Aérea Portuguesa, e o 65th Air Base Group, da Força Aérea norte-americana.

Entre as vantagens da certificação, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, destacou, na cerimónia, o ganho de maior autonomia de gestão do tráfego aéreo, por parte da Aerogare Civil das Lajes, que passaria a ter responsabilidade direta e imediata nas autorizações de voos civis, deixando de haver necessidade de pedidos de aterragem com 72 horas de antecedência.

As novas regras foram publicitadas em ‘sites’ de aviação, mas a Publicação de Informações Aeronáuticas para o Aeroporto das Lajes não foi atualizada, o que levou o Governo Regional a pedir a intervenção do Ministério da Defesa.