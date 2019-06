O acordo, que agora vai decorrer até ao final da temporada 2023/24 da LaLiga, vai incluir a integração da série dos jogos FIFA nas transmissões dos jogos e nos conteúdos digitais, segundo confirmação da liga.

“A LaLiga chega a milhões de fãs de futebol de todo o mundo e este acordo continua a conectar a excitação do futebol no principal videojogo desportivo do mercado na forma como este ganha vida no campo virtual”, pode ler-se num comunicado lançado pela liga espanhola.

A nota refere também que “com a expansão em curso do alcance global da LaLiga, este acordo reforça o compromisso em interagir com fãs da LaLiga de todo o mundo ao dar vida a esta experiência no EA Sports FIFA”.

O anúncio indica ainda que “a colaboração entre ambas as organizações vai proporcionar várias integrações no jogo, incluindo um pacote completo de transmissão, e trazer a autenticidade da LaLiga à vida com os estádios, estandartes, jogadores e mais”.

A EA Sports assinou a renovação de quatro anos da sua parceria com a LaLiga em 2015, tendo um ano depois adquirido os direitos exclusivos da liga, fazendo do FIFA o único jogo a ter a marca oficial da LaLiga.

Mais de 45 milhões de jogadores únicos jogaram FIFA 19 e FIFA 18 no ano financeiro de 2018/19 em várias consolas e em PC.