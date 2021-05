“Este anúncio consolida a dupla de pilotos da McLaren para os próximos anos e confirma que Lando Norris se manterá ao lado do australiano Daniel Ricciardo, que já se comprometeu com a equipa a longo prazo, no início da época de 2021″, informou a escuderia, em comunicado.

O britânico, de 21 anos, ocupa o quarto lugar no Mundial de 2021, tendo já subido ao pódio no Grande Prémio (GP) da Emília-Romanha, ao terminar no terceiro lugar, e sido quinto classificado no GP de Portugal, disputado em 02 de maio.

Norris disputa o Mundial de F1 desde 2019, sempre ao serviço da McLaren, tendo terminado o campeonato desse ano no 11.º lugar e o seguinte no nono posto, durante o qual subiu pela primeira vez ao pódio, na Áustria, ao concluir a prova na terceira posição.