Ou seja, a percentagem é a mesma, mas a quantidade é diferente.

É diferente porque os homens trazem o que trazem e as mulheres trazem o que trazem, mas é a mesma percentagem do que estão a trazer para a Federação.

Mesmo não falando de números, imagino que exista uma grande diferença de valores. A Federação Francesa de Futebol está, de alguma maneira, a trabalhar para encurtar a distância de valores?

A ideia não é diminuir o intervalo entre homens e mulheres, é continuar a desenvolver o futebol feminino. Este ano, pela primeira vez, assinámos com uma grande marca para patrocinar a liga feminina que se passa a chamar Arkema Division 1. Isso traz-nos uma certa quantidade de dinheiro por ano para cada clube. Portanto sim, estamos a ter a certeza de que apoiamos o jogo através de patrocinadores, dando as melhores condições possíveis às jogadoras da seleção nacional, apoiando o futebol amador e os clubes femininos. É assim que queremos continuar a desenvolver o futebol.

Quão distantes estamos de ver uma jogadora como Marta ou Megan Rapinoe receber a mesma quantidade de dinheiro que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi?

É uma economia e nós temos de nos lembrar como é a economia do futebol, os valores das transferências, quantas camisolas são vendidas, por quanto são vendidos os direitos de transmissão... neste momento, nenhuma jogadora vende tantas camisolas ao ponto de o clube ganhar dinheiro com isso, temos poucas transferências e o mercado de venda de direitos televisivos está a começar a ser discutido. O dinheiro que alimenta o futebol feminino vem da vontade dos presidentes dos clubes. Neste momento, não acho que estejamos perto de alcançar os números dos homens, mas o objetivo não é ser igual a eles, é criar uma economia que possibilite o crescimento do jogo.

Esta nota pode parecer descontextualizada, mas, em duas perguntas, vai perceber a razão: a alcunha de Laura em campo era "Le Roc", "A Pedra", em português.

E uma das questões que mais curiosidade me despertava, antes desta entrevista, era perceber o impacto direto que o futebol feminino tem na sociedade, onde se revela, onde se inspira, o que consegue de diferente neste mundo que não se quer comparar ao dos homens mas sim crescer sozinho.

Vê-se como um exemplo para as raparigas mais novas?

Não sei, mas gosto de apoiar raparigas que queiram fazer mais e melhor. Parte do meu trabalho passa muito por conversar e apoiar e eu sei que muitas me ouvem.

Acha que há alguma rapariga no recreio da escola a dizer "je suis Le Roc"?

[risos] Não sei, eu gostava que sim, mas não é o objetivo. Apenas encorajá-las.

Li que o seu ídolo era Lilian Thuram. Que faceta admira mais, a do jogador ou do ativista?

O que mais gostava nele é que era uma boa pessoa. Lembro-me quando estava em concentração com a equipa nacional, ele entrava sempre para dizer olá a toda a gente, não esperava que as jogadoras lhe dissessem olá primeiro, era sempre o primeiro cumprimentar-nos. Foi assim que nos tornamos amigos, tornamo-nos mesmo amigos. Durante o tempo em que ele ainda jogava, ligava-me para saber como estava, se estava tudo a correr bem. Lembro-me de uma vez ele me ligar para dizer que me ia ver ao estádio e apareceu no jogo das meias-finais do Mundial na Alemanha. Ia a alguns dos meus jogos com os filhos. Hoje continuamos a ver-nos, adoramos falar de futebol, é um ótimo conselheiro e um grande amigo.

Também se vê como uma ativista fora de campo?

Vejo-me apenas como uma pessoa que gosta de partilhar a sua experiência.

Não como Thuram faz?

Thuram fala de tudo e ele sabe que quer apoiar as crianças no desenvolvimento delas, ajudá-las a ser quem querem ser, reunir as pessoas, independentemente da cor da pele. Eu, gosto de fazer passar a mensagem sobre aquilo que sei.

Há racismo no futebol feminino?

Há alguns casos de racismo, mas não tão impactantes como muitas vezes acontece no futebol masculino. O público é diferente, é mais familiar. Se vir os vídeos do Mundial, há tantas crianças no estádio, pais, temos mais pessoas abertas à diferença.

E porque é que o público é diferente?

Porque as pessoas sentem que o jogo não é agressivo, sabem que as jogadoras são lutadoras e gostam da paixão delas. Gostam do que é em campo.

Estava-me agora a lembrar do documentário "Le Bleus". Conhece?

Sim, sobre as vitórias da seleção masculina em 1998 e 2000 e o impacto nas pessoas. Oui.

O documentário mostra muito a influência que o futebol pode ter na sociedade. Acha que o desenvolvimento do futebol feminino pode ajudar a melhorar a sociedade para melhor?

Sim, acho mesmo. Dou sempre o exemplo de Didier Drogba, quando depois do jogo em que a Costa do Marfim consegue a primeira presença num Campeonato do Mundo, ele pega no microfone e, em direto para a televisão nacional, disse 'precisamos de parar esta guerra'. Na altura, a Costa do Marfim estava em guerra civil, e ele falou com as pessoas, disse que temos de conseguir viver todos juntos. E, pouco tempo depois disto, a guerra acabou. O futebol tem este poder de fazer as pessoas felizes, de mudar as coisas, de consciencializar as pessoas.