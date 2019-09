Portanto, este é o primeiro quadro. Sobre o segundo, Rebecca Smith, sublinha que é preciso “criar histórias à volta das jogadoras para as pessoas as conhecerem”. E isso foi o que a FA, a federação inglesa de futebol, fez. Com uma campanha em que vários rostos conhecidos de todo o mundo, como Emma Watson, David Beckham ou Príncipe Harry, deram a cara para anunciar a convocatória da seleção inglesa para o Mundial e com a criação de um clube de fãs das Lionesses, conseguiram aumentar em 20% o reconhecimento por parte das pessoas. Hoje, diz-nos, Bogdanowicz, os ingleses conhecem as jogadoras que representam o seu país.

Inglaterra é um bom exemplo de um país que colhe agora os frutos da sua prestação num Mundial em que ficou em quarto lugar. “Foi uma oportunidade para criar uma audiência”, diz-nos a dirigente inglesa.

Mas foi muito mais do que isso. Partindo do princípio que a FA Women’s Super League não se quer comparar a outras ligas, mas sim “ter a certeza de que é capaz de ser a melhor no formato certo”, a federação inglesa conseguiu criar um campeonato com 12 equipas, todas elas profissionais, e, esta temporada, fechar um grande acordo de patrocínio com o Barclays para os próximos três anos.

créditos: Gualter Fatia/Getty Images

“O que é importante neste acordo é que toda a gente reconhece que eles foram um grande baluarte do futebol masculino e agora ter a marca deles juntamente com a nossa, é uma afirmação. É um grande investimento que fizeram, ao nível de marketing vão ajudar-nos a subir o nível da Barclays FA Women’s Super League”, diz Marzena Bogdanowicz.

Este fim de semana começa a Super League e os grandes passos continuam a ser dados. “Dois dos jogos desta primeira jornada vão acontecer nos estádios principais dos clubes, ou seja, grandes estádios. Vamos fazê-lo no momento certo e nos jogos certos, não o vamos fazer em todos os jogos. Se o fizéssemos não os iríamos encher. Temos de fazer as coisas de forma sustentável e assim, a longo-prazo, vamos lançar a jogadora inglesa”, explica a dirigente, contando ainda que esta época, em Inglaterra, também será possível os adeptos verem todos os jogos da Super League de forma gratuita nos dispositivos móveis, para além dos também transmitidos na BBC e BT Sports, e que ainda foram vendidos direitos de transmissão para o México e Escandinávia. “Há muito a acontecer no futebol feminino que estamos a conseguir pelo que mostrámos no Mundial”, sublinha.

Bogdanowicz não quer que Inglaterra tenha só uma liga feminina. Bogdanowicz quer uma visão para o futebol feminino a longo prazo. Quando fala com uma marca para eventuais acordos diz que que é preciso ter uma coisa em conta: “não estamos a vender uma fatia de pão, é preciso partilhar o propósito e a visão da marca e da Federação e estar na mesma onda, antes de começar uma relação. Olhamos para essas marcas que só querem entrar na moda e perguntamos: qual é o vosso propósito, qual é a vossa visão? E então se for um acordo de um ano... não vamos fazer um acordo de um ano. Temos de ter a certeza de que temos um plano a longo prazo, que o propósito é o mesmo, que nos entendemos e crescemos juntos”.

No final, qual é que é a grande mudança que se pode alcançar na gestão de uma liga feminina? E é aí que Bogdanowicz nos corrige: “é posicionar o jogo como apenas futebol. É diferente, é uma oportunidade para as mulheres, mas também para os homens. E no fim do jogo é apenas futebol”.

Passavam mais de 40 minutos desde o fim do painel e Laura Georges ainda continuava diante de uma fila de pessoas, umas com perguntas, outras com pedidos de fotografias, outras para um simples cumprimento. Tal e qual uma estrela do futebol à saída de um treino ou apanhada na rua a viver a sua vida. E era.