Depois da derrota em casa na jornada anterior frente ao Verona, a Lazio não foi capaz de superar o recém-promovido Benevento, o qual, apesar do maior domínio do adversário, foi a equipa mais objetiva e perigosa no contra-ataque.

A equipa romana até esteve na frente do marcador, aberto pelo incontornável Ciro Immobille, ‘rei’ dos goleadores na época passada, à passagem do 25.º minuto, mas o Benvento igualou à beira do intervalo, aos 45, pelo médio Pasquale Schiattarella.

O resultado não se alterou na segunda parte, apesar do domínio da Lazio, consentido pelo Benvento, que ainda viu o autor do golo da sua equipa, Pasquale Schiattarella, ser expulso com cartão vermelho direto, aos 90+3, por um ‘tackle’ violento sobre um adversário.

Com este resultado, a Lazio segue em oitavo lugar, com 18 pontos, e pode ver o atraso pontual para as equipas do topo da tabela classificativa aumentar nesta jornada, enquanto o Benevento é 13.º, com 12 pontos.

A Serie A é liderada pelo AC Milan, com 27 pontos, seguido pela Inter, com 24, e pelo Nápoles e pela Juventus, ambos com 23, terceiro e quarto classificados, respetivamente.

No outro jogo de hoje da 12.ª jornada, a Udinese, jogando em casa, não conseguiu desfazer o nulo frente ao ‘lanterna vermelha’ Crotone, que saiu de Udine com um precioso ponto na luta pela manutenção.

A formação de Udine segue em 10º lugar, com 14 pontos, enquanto o Crotone se mantém no último lugar, com seis.