O avançado italiano Ciro Immobile aproveitou um erro monumental do guarda-redes colombiano David Ospina e fez o único tento da partida, aos 82 minutos, reforçando a liderança na lista dos melhores marcadores da Serie A. O jogador de 29 anos leva 20 golos em 18 jogos.

O internacional português Mário Rui foi titular no Nápoles, que continua em queda livre na competição, estando para já no nono lugar a 21 pontos do primeiro posto.

Com este triunfo, a Lazio ficou a três pontos da Juventus, que se desloca no domingo ao terreno da Roma, de Paulo Fonseca, e do Inter Milão, que ainda hoje recebe a Atalanta.

A ronda arrancou com o regresso do AC Milan às vitórias, após bater fora o Cagliari, por 2-0, com o avançado português Rafael Leão em destaque.

Aos 46 minutos, Leão, que foi titular, fez o primeiro golo da sua equipa, o segundo na temporada de estreia na Serie A, e abriu caminho ao triunfo do AC Milan, que estava numa série de três jogos sem vencer.

De regresso a Itália, o sueco Zlatan Ibrahimovic foi pela primeira vez titular e fez o segundo golo do AC Milan, aos 64 minutos, confirmando o sétimo triunfo dos ‘rossoneri’ no campeonato.

Com este resultado, o AC Milan deu um ‘pulo’ na classificação e reentrou na luta pelos lugares europeus, ocupando provisoriamente o sétimo lugar, com 25 pontos, enquanto o Cagliari manteve o sexto posto, com 29, apesar de ter sofrido a quarta derrota seguida.