“Leandro Semedo é o primeiro reforço da equipa de andebol para a época 2022/23. O internacional cabo-verdiano regressa a Portugal após passagem por Espanha. Aos 27 anos, o lateral-esquerdo chega ao clube do coração”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial do Benfica.

O jogador, de 27 anos, passou as duas últimas temporadas no Ademar León, depois de ter rumado a Espanha para defender as cores do Helvetia Anaitasuna durante um ano.

“Sou benfiquista desde pequenino. Espero que os anos que passei em Espanha possam servir para ajudar o Benfica a ganhar mais títulos. Sou cabo-verdiano, sou um guerreiro. Vou dar sempre 200% em campo para ganhar todos os jogos”, disse Semedo.

O lateral, que tem dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal no seu currículo, chegou a solo luso em 2013/14 para representar os juniores do FC Porto, tendo permanecido nos ‘dragões’ até 2018/19, com um empréstimo ao Maia pelo meio.