Após uma primeira época (2017-18) desastrosa, em que a equipa acabou no décimo terceiro lugar, a prioridade passou a ser a contração de um treinador de nível mundial, e assim foi. Marcelo “El Loco” Bielsa foi o escolhido para poder elevar o estatuto imediato do Leeds e poder dar asas ao sonho do investidos inglês e da massa adepta que há tanto espera por novos dias de glória. O treinador argentino que, desde então, conquistou proprietários, jogadores e adeptos, não só com a sua personalidade, mas principalmente com a sua competência, tem vindo a elevar de novo o nome do Leeds e de forma rápida e eficiente, devolvendo a esperança aos Pavões (alcunha pela qual é conhecido o Leeds United).

Levem-nos de volta a casa

É este o título do documentário, produzido pela Eleven Sports Network — plataforma internacional de conteúdo desportivo fundada pelo mesmo Andrea Radrizzani —, que mostra o resumo da época 2018-19 do Leeds United. Depois de há duas semanas termos dado algumas sugestões de visionamento em tempo de quarentena, hoje é a vez de uma fantástica produção de seis episódios, que nos presenteia com todas as emoções e peripécias de uma época, no mínimo, atribulada.

Com a chegada de Marcelo Bielsa, as expectativas foram cumpridas e o Leeds lutou até à última pela subida de divisão. Com mais ou menos sorte à mistura, a equipa não conseguiu a promoção automática, acabando por não conseguir também vencer o playoff pela última vaga de acesso à Premier League. Acompanhando vários adeptos e tendo acesso a imagens inéditas da época do Leeds, este é um documentário a não perder.

Disponível na plataforma Eleven Sports, e aproveitando o facto de a subscrição do canal ser gratuita até ao final do mês de maio, não há razões para perder mais um apaixonado documentário desportivo.

Uma vez que não seria de bom tom adiantar muito mais sobre o que se passa no documentário, e visto o Leeds estar, na presente época, em primeiro lugar, sendo o favorito, juntamente com o West Bromwich Albion à promoção direta à Premier League, decidimos destacar dois dos mais importantes jogadores a contribuirem para tão boa época.