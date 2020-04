Entre Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, hoje deixamos-lhe opções que poderão ajudar, de alguma forma, a passar umas horas não só no fim de semana prolongado, como no restante período de quarentena que ainda nos espera. Assim sendo, e sem mais demoras, vamos às recomendações:

Sunderland Até Morrer é a série documental que nos traz os altos e baixo do Sunderland na época 2017-18. É o retrato do clube na temporada a seguir à relegação da Premier League e da sua luta para voltar ao escalão máximo do futebol inglês.

Numa épica viagem por essa época dos Gatos Pretos, como é conhecida a equipa do norte de Inglaterra, as emoções estão à flor da pela e as opiniões são, como é habitual, para todos os gostos. Se alguns veem o documentário como uma cruel lembrança de um tempo desastroso, outros olham-no como uma oportunidade de revisitar tempos menos bons, mas de forma positiva — já que a posição do Sunderland neste momento é muito diferente, para melhor. A série já está disponível desde 2018, mas fica a recomendação para ver ou rever esta extraordinária produção que revela o caráter de um clube, dos seus adeptos e coloca a nu as fragilidades e esperanças de uma comunidade.

Num tempo em que as críticas ao futebol e aos jogadores são muitas, a série coloca em perspetiva o que o desporto e os clubes podem significar para uma comunidade próxima, mostrando até o quão difícil pode ser para alguns a sua ausência.

A segunda temporada saiu recentemente e torna a recomendação mais atual. Para os adeptos de futebol e de desporto em geral esta é uma oportunidade única para ter acesso ao que normalmente acontece dentro do balneário. Uma emocionante visita aos bastidores de um dos mais antigos e carismáticos clubes do futebol inglês.

The English Game de Julian Fellowes — co-creador de Downton Abbey, uma série de época aclamada pelo público — é uma história baseada em factos reais e que tenta recrear o início do futebol profissional no país que o viu nascer.

Esta é uma oportunidade única de mergulhar nos primórdios do futebol e na realidade do mesmo no final do século XIX. The English Game conta-nos a história de Fergus Suter, supostamente o primeiro jogador profissional do jogo, fala-nos sobre a luta de classes no desporto e sobre a competição mais antiga do mundo, a FA Cup.

Se o leitor estiver à espera de uma série apenas de futebol e sobre futebol, talvez o The English Game não seja a melhor opção. Contudo, se tiver na disposição de embarcar num drama de época, em que o tema principal é não só o futebol, mas também toda a relação entre os personagens e as suas histórias, então tem aqui a oportunidade de assistir a uma série única.

Devo contudo dizer que, após uma pequena pesquisa, depois de visualizada a série, descobre-se que alguns dos factos transmitidos pela mesma não correspondem literalmente à realidade. O jogo entre a realidade e a ficção desempenha um papel significativo aqui. Aparentemente de forma a facilitar e tornar a história mais simples, percetível e estruturalmente mais apelativa, os criadores do The English Game tiveram alguma liberdade criativa em grande parte da história e manipularam a realidade de forma a realçar o drama. Ainda assim, The English Game é uma viagem interessante sobre a luta entre cavalheiros e classe trabalhadora na génese do futebol.

Uma vez que nem todos os leitores terão acesso à Netflix, deixamos algumas recomendações que poderá visualizar noutras plataformas.

All or Nothing é uma série documental sobre a época 2017-18 do Manchester City na Premier League. Aqui o espetador tem acesso aos bastidores de uma das mais épicas temporadas do futebol inglês onde os azuis de Manchester terminaram o campeonato com um número recorde de pontos, 100 no total, assegurando assim o primeiro lugar da liga mais espetacular do mundo. O leitor poderá encontrar o documentário disponível na Amazon Prime Video.

Into The Blue vem na sequência de All or Nothing e mostra também a época 2017-18, mas desta feita da equipa de Juniores do Manchester City e a sua prestação na UEFA Youth League. Para quem tiver interesse em futebol de formação e em particular na forma como Pep Guardiola e a sua armada espanhola de treinadores influenciou a formação dos Citizens, esta é uma oportunidade a não perder.

Fearless Foxes é a história de outra, se não a mais memorável, época de todos os tempos do futebol inglês: aquela que viu o Leicester de Claudio Ranieri vencer o título inglês contra todas as probabilidades e expectativas.

Para finalizar, deixamos uma recomendação com sotaque português. A day with José. É isso mesmo, um dia na companhia de José Mourinho. Remonta a agosto de 2019, tem a assinatura da Sky Sports e tem lugar na terra natal do treinador português, Setúbal.