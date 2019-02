O Leicester foi hoje batido no seu estádio por 4-1 pelo Crystal Palace, que não perde há quatro jogos para o campeonato inglês, enquanto a formação caseira está há seis jogos sem sentir o sabor da vitória.

A dupla atacante do Crystal Palace, formada pelo belga Michy Batshuayi e pelo costa-marfinense Wilfried Zaha, esteve em grande plano e esteve envolvida em três dos quatro golos da turma visitante.

Batshuayi mexeu pela primeira vez no marcador aos 40 minutos, levando o Crystal Palace para o intervalo com um golo de vantagem. O Leicester ainda reagiu, por intermédio do defesa Jonny Evans (64 minutos), mas a partir daí só houve golos para os forasteiros: Zaha (70), Luka Milivojevic, de penálti, (81) e novamente Zaha (90+3) fixaram o resultado final.

Esta vitória foi a melhor forma de comemorar o recorde hoje batido por Roy Hodgson, treinador do Crystal Palace, que hoje se tornou o técnico mais velho de sempre a orientar uma equipa na Premier League, com 71 anos e 198 dias, batendo o recorde de Bobby Robson (71 anos e 192 dias). Logo atrás surge Alex Ferguson, com 71 anos e 139 dias.

Nos outros jogos do dia em Inglaterra, o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, empatou no terreno do Bournemouth (1-1), assegurando um ponto neste encontro da 27.ª jornada da Liga inglesa de futebol graças a um penálti convertido pelo ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 83 minutos.

Já o Newcastle recebeu e venceu o Huddersfield por 2-0, com o venezuelano José Rondón em destaque, ao apontar o primeiro golo aos 46 minutos e a assistir, apenas seis minutos depois, o seu companheiro Ayoze Perez, que fixou o resultado final.

Antes, já o Burnley tinha surpreendido ao vencer o Tottenham por 2-1, graças aos golos de Chris Wood (57 minutos) e Ashley Barnes (83). Harry Kane, regressado após uma ausência de mais de um mês por lesão, ainda empatou para os 'spurs', aos 65, mas não evitou a derrota da equipa visitante.