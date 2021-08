A formação da Catalunha explicou, em comunicado, que o negócio com os alemães foi concretizado por 16 milhões de euros, mais seis milhões de euros “em variáveis” e com o Barcelona a permanecer com 10% de qualquer venda futura do jogador espanhol.

Com a formação no ‘barça’, Ilaix Moriba realizou 18 partidas e apontou um golo na temporada transata, conquistando uma Taça do Rei.

Moriba vai juntar-se ao avançado internacional português, André Silva, no Leipzig, orientado pelo norte-americano Jesse Marsch.