Os golos de Willi Orban, aos 13 minutos, Marcel Sabitzer, aos 35, e Marcelo Saracchi, aos 83, garantiram o triunfo do Leipzig, que na terça-feira derrotou, em Lisboa, o Benfica por 2-1, na primeira jornada do Grupo G da liga milionária.

A vitória permitiu ao Leipzig voltar à liderança da Bundesliga, que durante a tarde foi ocupada pelo Bayern Munique, que goleou o Colónia por 4-0.

A equipa bávara, vencedora das sete últimas edições da competição, segue na segunda posição, com menos dois pontos do que o Leipzig e mais um do que o Friburgo, que é terceiro.